Kovid-19 ve Aşırı Doz Uyuşturucudan Ölümler ABD'nin Ortalama Yaşam Süresini 1996'dan Bu Yana En Düşük Seviyeye Çekti

ABD'nin başkenti Washington D.C. kentindeki National Mall'u ziyaret eden insanlar, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

CDC'ye göre, ABD nüfusunda doğumda beklenen yaşam süresi 2020'de 77 yıldan 2021'de 76,4 yıla düşerek art arda ikinci yıl düşüş gösterdi.

LOS ANGELES, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından Perşembe günü yayınlanan yeni bir rapora göre, Kovid-19 ve aşırı doz uyuşturucu yüzünden ölenlerin sayısındaki artış, ABD'de yaşam beklentisini 1996'dan bu yana en düşük seviyeye çekti.

CDC'ye göre, 2021 yılında ABD'de 3.464.231 ölüm meydana geldi. Bu rakam, 2020'de bildirilen toplam ölüm sayısından 80.502 daha fazla.

CDC'ye göre, ABD nüfusu için doğumdan itibaren beklenen yaşam süresi 2020'de 77 yıldan 2021'de 76,4 yıla gerileyerek art arda ikinci yılda da düşüş gösterdi.

Kalp hastalığı, geçen yıl ABD'de önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etti, bunu kanser ve Kovid-19 izledi.

CDC'ye göre 2021'de yaklaşık 107.000 Amerikalı aşırı doz uyuşturucu sonucu öldü, bu 2020'ye göre yaklaşık yüzde 16'lık bir artışa işaret ediyor. Ülkede son 20 yılda aşırı doz uyuşturucu yüzünden ölenlerin sayısı beş kat arttı.