Kovid-19'a yakalanan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye ziyaretini iptal etti - Haberler

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Kovid-19'a yakalanan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye ziyaretini iptal etti

AA - Betül Yürük - Güncel
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Kovid-19'a yakalanan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye ziyaretini iptal etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 20-21 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyareti, Kovid-19'a yakalandığı için iptal etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 20-21 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyareti, Kovid-19'a yakalandığı için iptal etti.

Griffiths, Twitter hesabından, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve seyahatlerini iptal ettiğini duyurdu.

Martin Griffths, Ukrayna'da insani ateşkes, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere 20-21 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Türkiye, Nisan, Güncel, Haberler

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