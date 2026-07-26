Haberler

Isparta'da Arı Kovanlarında Çıkan Yangın İtfaiyecilere Zor Anlar Yaşattı

Isparta'da Arı Kovanlarında Çıkan Yangın İtfaiyecilere Zor Anlar Yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Kirazlıdere mevkisinde kurumuş dere yatağındaki arı kovanlarında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, arıların saldırısına uğrayarak zor anlar yaşadı. Yangın, ormana sıçramadan söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ISPARTA'da kurumuş dere yatağında kovanların bulunduğu bölgede çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlileri arılar zor anlar yaşattı. Zor anlar yaşanan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 17.45 sıralarında Kirazlıdere mevkisinde, arı kovanlarının bulunduğu kurumuş dere yatağında çıktı. Piknik alanına yakın mesafede çıkan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların ulaşamadığı noktaya hortumlar birbirine eklenerek müdahale edilirken, itfaiye erleri ve onlara yardım etmek isteyen vatandaşlara arılar saldırınca zor anlar yaşandı. Ormanda bulunan kuru otlar ve bazı arı kovanları yanarken, alevler ağaçlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı

Ne yosun ne de müsilaj... Denizin yüzeyini tamamen kapladılar
Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'dan beklediği haber geldi

Fenerbahçe'nin beklediği haber geldi
Tezgahın başına geçen Sefo'dan Bafra pidesine Samsunspor yorumu

Önlüğü takıp mutfağa giren ünlü rapçi ustalara taş çıkarttı

Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Ünlü oyuncu misafirhaneye yerleşti: Sebebi de kendisi açıkladı

Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Trabzonspor, Frankfurt'a farklı kaybetti

Trabzonspor, Bundesliga ekibine farklı kaybetti
Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti

İki ünlü ismin denizdeki şovuna gören dönüp bir daha baktı