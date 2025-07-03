Kovancılar'da Yol ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor

Kovancılar'da Yol ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor
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Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi, Bingöl Caddesi'nde yol, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Vahap Gök, projeleri yerinde inceledi ve esnaf ile vatandaşların görüşlerini aldı.

Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi tarafından yol, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşler ekipleri Bingöl Caddesi'nde yol, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Gök, esnaf ve vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gök, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasıyla ilçeyi daha modern hale getireceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır - Güncel
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