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Kovalamaca Sonrası Araçlardan Dikkat Çeken Vandalizm

Kovalamaca Sonrası Araçlardan Dikkat Çeken Vandalizm
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Konyaaltı ilçesinde, 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Konyaaltı ilçesinde 8 aracın dikiz aynasını kırdıktan sonra kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Eşkali belirlenen şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan ve polise mukavemet gösteren şüpheli B.B.A, gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

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