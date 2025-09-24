Kovada Gölü'nde Kuraklık Tehdidi Canlı Yaşamını Etkiliyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü'nde yaşanan kuraklık, havzadaki canlı yaşamını da tehdit ediyor.

Eğirdir Gölü'nün doğal bir uzantısı olan Kovada Gölü, kuraklıktan etkilendi. Gölde son yılların en kurak dönemi yaşanıyor.

Bir zamanlar yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan göl, kuraklığın etkisiyle küçüldü. Suyun kaybı sadece gölü değil, çevresindeki tüm ekosistemi de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

Büyük oranda suların çekildiği alandaki derin çatlaklar kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor.

Gölün çevresindeki bitki örtüsünün, göçmen kuşların ve sucul canlıların da kuraklıktan olumsuz etkilendiği gözleniyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Gürkan Yıldırım, AA muhabirine, Kovada Gölü'nün doğal nitelikleri bakımından milli park ve sit alanı statüsünde olduğunu söyledi.

Kovada Gölü'nün sucul yapısı ve karasal ekosisteminin oldukça değerli olduğunu belirten Yıldırım, göl havası için acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Göl havzası, IUCN'nin (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) kırmızı listesindeki tükenme tehlikesi altında yer alan bir çok kurbağa ve karasal hayvan türlerinden tutunda, Bern Sözleşmesi'nde mutlak koruma altında olan yaklaşık yüz kadar türü içeren çok değerli bir bölge. Kovada Gölü'nün şöyle bir sıkıntısı var. Kaynağı sadece Eğirdir Gölü, bunun dışında arada sırada yağmurlarla gelen yüzey suları da göle kaynak olabiliyor. Eğer, Kovada Gölü de yarın suyunun tamamını kaybeder kuruyan bir alan haline gelirse, üzülerek söylüyorum ki hem su için hem çevresindeki ekosistem için çok büyük kayıplara sahne olacaktır."

"Seyir iskelesinin ayaklarına kadar su gelirdi"

Kovada Gölü'ne ziyaretçi olarak gelen Hasan Korkmaz ise göldeki değişimin üzücü olduğunu ifade etti.

Daha önceki yıllarda göle geldiğinde seyir iskelesinin ayaklarına su vurduğunu, şimdi ise suyun 100 metre çekildiğini belirten Korkmaz, "Eskiden geldiğimizdeki manzara ve doğa şimdi hiç yok. Doğa yürüyüşçüleri devamlı gelip burada fotoğraf çektirirdi, artık manzara yok." diye konuştu.