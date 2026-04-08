Tayvan muhalefet partisi Koumintang'ın lideri Cheng, Sun Yat-Sen'in mozolesini ziyaret etti

Tayvan'da ana muhalefetteki Çin Milliyetçi Partisinin (Koumintang/KMT) Genel Başkanı Cheng Li-wun'un, Çin ana karasını ziyaretinde, "Çin Cumhuriyeti"nin kurucusu Sun Yat-Sen'in mozolesini ziyaret etti.

Xinhua'nın haberine göre, 6 günlük ziyaret için dün Şanghay şehrine gelen Cheng ve Koumintang heyeti, bugün 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti'nin o dönemdeki başkenti olan, Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing şehrinde temaslarda bulundu.

Heyet, Koumintang'ın ve Çin Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Sun Yat-Sen'in mozolesini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Cheng, burada yaptığı konuşmada, ziyaretinin Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan Çin halkı için barış tohumu ekmeyi amaçladığını ifade etti.

10 yıl aradan sonra Çin ana karasını ziyaret eden görevdeki ilk Koumintang lideri olan Cheng, Şanghay ve Nancing'in ardından başkent Pekin'i ziyaret edecek. Cheng'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmesi bekleniyor.

En son 2016'da Koumintang lideri Hung Hsiu-chu, başkent Pekin ile Nancing'i ziyaret etmişti.

Tayvan'da 2016'da Çin'in bağımsızlık yanlısı olarak gördüğü Demokrat İlerici Partinin (DPP) iktidara gelmesinin ardından ada ile ana kara arasındaki siyasi temaslar kesilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Koumintang/KMT güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.