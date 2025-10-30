Kosta Rika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yıl Dönümü Kutlandı

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'nın ev sahipliğinde başkent San Jose'deki resepsiyona, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chavez'in eşi Signe Zeikate, Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach, Dış Ticaret Bakanı Manuel Tovar, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri, Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve şef Mehmet Uzunöz katıldı.

İstiklal Marşı ile Kosta Rika milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

Büyükelçi Kaya, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 102. yılının kutlandığı hatırlatarak, "Bu anlamlı günde, modern, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün sadece siyasi reformları değil aynı zamanda kadın hakları devrimlerinin de öncüsü olduğunu vurgulayan Kaya, "Türk kadınına çok erken bir dönemde seçme ve seçilme hakkı tanınmış, Cumhuriyet'in üretken, yaratıcı ve güçlü kadınları ülkemizin temel direklerinden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Kosta Rika Cumhurbaşkanının eşi Zeikate, Dışişleri Bakanı Tinoco ve EGİKAD'a teşekkür eden Kaya, "Kendilerinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin daveti üzerine, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu marjında New York Türk Evinde düzenlenen 'Anadolu'daki Kapılar Ardındaki Hazineler' sergisine katılmış olması, dostluğumuzun derinliğini ve kültürel miras ile sürdürülebilirlik konularındaki ortak duyarlılığımızı en güzel şekilde yansıtmıştır." dedi.

Kaya, Türkiye-Kosta Rika diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünü kutlamaktan da mutluluk duyduklarını vurgulayarak, iki ülke arasında posta hizmetlerinden kültüre, ticaretten eğitime kadar çok sayıda önemli iş birliğinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ulusal Park'taki San Jose Ulusal Kahramanlar Anıtı'nda, Kosta Rika Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Büyükelçi Kaya ve çok sayıda davetli katılırken, San Jose Belediye bandosu iki ülke milli marşlarını çaldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri Peru Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.