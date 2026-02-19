Haberler

İsrail basını: Kosova ve Kazakistan, Uluslararası İstikrar Gücü ile Gazze'ye asker göndermeyi planlıyor

Güncelleme:
Kosova ve Kazakistan'ın, ABD'nin Gazze planı çerçevesinde Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) bünyesinde Gazze'ye asker göndermeyi düşündüğü iddia edildi. Diğer ülkeler arasında Fas, Endonezya, Yunanistan ve Arnavutluk'un da yer aldığı belirtiliyor.

Kosova ve Kazakistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) bünyesinde Gazze'ye asker konuşlandırmayı planladığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde Kosova ve Kazakistan'ın Uluslararası İstikrar Gücü'yle Gazze'ye asker göndermeyi planladığı öne sürüldü.

Haberde, Fas, Endonezya, Yunanistan ve Arnavutluk'un da ISF'ye asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan ISF bünyesinde Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıklamıştı.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği belirtilmişti.

Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş ve Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.

