Kosova ve Arnavutluk'tan hac kafileleri kutsal topraklara uğurlandı

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kosova ve Arnavutluk'tan Suudi Arabistan'a gidecek kafileler yola çıktı.

Prizren şehri İslam Birliği Konseyi yöneticisi Faruk Ukallo, başkent Priştine'deki Adem Yaşari Havalimanı'nda yolculuk öncesinde yaptığı açıklamada, Prizren'den hac vazifesini yerine getirmek üzere 81 hacı adayının yolculuk yapacağını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 36 yaşındaki Senat Halili, hac harcamalarını mimar olarak çalıştığı firmanın patronunun karşıladığını, kendisinin de anne ve babasının harcamalarını karşıladığını anlattı.

Prizren'de bir camide imam olan Lulzim Susuri de 10'uncu kez hacca gideceğini, bu sefer köyünde cemaati olan ve kanser nedeniyle 1 ay önce hayatını kaybeden 38 yaşındaki biri için bedel haccı yapacağını kaydetti.

Bu yıl Kosova'dan toplam 741 hacı adayı kutsal topraklara gidecek.

Arnavutluk

Arnavutluk'ta ise ilk grup hac kafilesinde 160 kişi yer aldı.

Başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Havalimanı'ndan yola çıkan hacı adayları aileleri tarafından uğurlandı.

Hacı adaylarından Adrian Murgu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacca ikinci kez gittiğini, bunun sözlerle ifade edilemeyecek bir duygu olduğunu belirtti.

İlk kez hac görevini yerine getirecek olan Semiha Vokşi de "Çok duygulu. Oranın çok iyi geçeceğine inanıyorum." dedi.

Arnavutluk'tan bu yıl yaklaşık 480 kişi hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek. Karadağ'daki yaklaşık 100 Müslüman da Arnavutluk'tan kutsal topraklara ulaşacak.