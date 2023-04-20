Kosova vatandaşları, AB'nin vize serbestisi kararı konusunda farklı görüşlere sahip

Kosova vatandaşları, 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmelerini sağlayacak Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından alınan kararın etkileriyle ilgili farklı görüşlere sahip.

Kosova vatandaşları, 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmelerini sağlayacak Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından alınan kararın etkileriyle ilgili farklı görüşlere sahip.

Kosovalılar, Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat imkanının olumsuz yönünün Kosova'dan genç nüfusun göç etmesi, olumlu yönünün ise Avrupa'daki aile ziyaretlerine, işletmelere ve turistlere sağlayacağı kolaylık olduğunu düşünüyor.

AA muhabiri, başkent Priştine'de halka Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat imkanı hakkındaki görüşlerini sordu.

Alush Shahini, Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahatin Kosova'ya olumsuz etkisinin olacağını savunarak, "Bir genç yetiştiriyorsunuz, onu eğitiyorsunuz, ona üniversiteyi bitirme fırsatı veriyorsunuz ve onu nihai ürün haline getiriyorsunuz, Batı ise bizden hazır nihai ürünü alıyor ve ona hiçbir yatırım yapmadan mantığını, eğitimini, bilgisini kullanıyor." dedi.

Sara Berisha da vizesiz seyahatin Avrupa'ya yönelik göçün artmasını tetiklemeyeceği görüşünü paylaşarak, "Vatandaşların ülke dışına çıkıp gezmesi umarım daha kolay olur. Annelerin yurt dışına çıkıp oradaki çocuklarını görmesi, işletmeler ve yeni kültürleri görmek isteyenler için daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Shaip Hajrizi de Kosova halkının hevesle vizesiz seyahati beklediğine çünkü Avrupa ülkelerinden sadece Kosova'nın hala vize rejimine sahip olduğuna dikkati çekti.

"Vizesiz seyahat, ekonomik işbirliği fırsatlarının yaratılmasını olumlu yönde etkileyecektir"

Uluslararası ilişkiler uzmanı Afrim Mazreku, Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahatin ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Orta vadede Kosova'nın bazı sektörler için daha iyi koşullar sunmasından dolayı Şengen Bölgesi'nden birçok kişinin ülkeye dönmesini sağlayabileceğine dikkati çeken Mazreku, "Vizesiz seyahat, sermayelerini Kosova'ya getirmekle ilgilenecek olan Kosova dışındaki birçok şirketle ortaklık ve ekonomik işbirliği için yeni fırsatların yaratılmasını olumlu yönde etkileyecektir." şeklinde konuştu.

Vatandaşların kısıtlamalar olmadan serbestçe hareket etmesinin nüfusu azaltmayacağını savunan Mazreku, şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutların son derece büyük ve keşfedilmemiş bir potansiyeli, başta Almanya olmak üzere faaliyet gösterdikleri ülkelerde oldukça iyi ve başarılı girişimcilik sergileyen diasporadır. Bu nedenle, özel sektör eğer diasporanın araçlarını Kosova'daki mevcut özel sektörü desteklemek için kullanırsa, o zaman korktuğumuzun tam tersi etkisinin olacağını düşünüyorum."

Doktor ve hemşirelik gibi "insan açığı olan" mesleklere sahip kişilerin Kosova'dan göçünün engellenemeyeceğini vurgulayan Mazreku, bu meslek gruplarının her zaman kariyerlerinin gelişimi için göç etmenin bir yolunu bulacağını dile getirdi.

AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı

Kosova vatandaşları, AP'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.

Kosova'nın 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı ilan ettiği bağımsızlık, halihazırda Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB üyesi tarafından tanınmıyor.

Kosova, Aralık 2022'de AB'ye resmi üyelik başvurusu yapmıştı.