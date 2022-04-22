Kosova: Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman destekledi - Haberler

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Kosova: Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman destekledi

AA - Agim Sulaj - Güncel
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Kosova: Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman destekledi

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehay, Türk toplumunun kamudaki sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman desteklemiştir.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehay, Türk toplumunun kamudaki sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, " Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman desteklemiştir." dedi.

Kosova Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehay, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla düzenlenen toplantıya, başta Türkiye olmak üzere uluslararası, ulusal askeri ve siyasi kurum temsilcileri katıldı.

Mehay, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki Türk toplumunun Kosova kurumlarında saygın bir yeri olduğunu ve bu saygıyı, söz konusu kurumlardaki dürüst ve özverili çalışmalarından dolayı kazandıklarını vurguladı.

Türk toplumunun kamudaki sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Mehay, böylece Türkiye ile olan ilişkileri güçlendireceklerini söyledi.

Mehay, "Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman desteklemiştir." dedi.

AA / Agim Sulaj - Güncel

23 Nisan, Türkiye, Kosova, Türk, Güncel, Haberler

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