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Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Gilan'da bakımevini yeniledi, oyun parkı açtı

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Milli Savunma Bakanlığı, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nca yürütülen Gilan Pema Gündüz Bakımevi'nin modernizasyonu ve oyun parkı projesinin açıldığını bildirdi. Bakımevinin bakım ve onarımı yapıldı, kapı ve pencereleri yenilendi, çocuklara yeni oyun alanları oluşturuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından yürütülen Gilan Pema Gündüz Bakımevinin Modernizasyonu ve Oyun Parkı Yapımı Projesi'nin açıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kosova'da çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığımız tarafından yürütülen 'Gilan Pema Gündüz Bakımevinin Modernizasyonu ve Oyun Parkı Yapımı Projesi' tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında gündüz bakımevinin bakım ve onarımı yapılarak kapı ve pencereleri yenilendi, çocuklar için yeni oyun alanları oluşturuldu."

Kaynak: AA
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