Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale - Haberler

Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği Başkanı Faton Klinaku'nun açıklaması Biber gazlı müdahale Protestocuların meclis bahçesine girmesi Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen protestoda emniyet güçleri ve göstericiler arasında arbede çıktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği Başkanı Faton Klinaku'nun açıklaması Biber gazlı müdahale Protestocuların meclis bahçesine girmesi Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen protestoda emniyet güçleri ve göstericiler arasında arbede çıktı. Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği önderliğinde yüzlerce savaş gazisi, kendilerinin 'asgari ücrete zam yapılacak kategorinin dışında bırakılmamaları' talebiyle Kosova Meclisi önünde protesto düzenledi. Mecliste bu konunun görüşüldüğü sırada protestocular, polis kordonunu aşıp meclis bahçesine girdi. Emniyet güçleri, protestoculara biber gazıyla müdahale etti AA / Erkin Keçi - Güncel Priştine Kosova Güncel Haberler

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