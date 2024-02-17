Kosova'nın bağımsızlık günü kutlamaları düzenlendi

Kosova'nın bağımsızlığının 16. yıl dönümü dolayısıyla Kosova Meclisi'nde özel oturum düzenlendi.

Oturuma, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti, Meclis Başkanı Glauk Konjufca, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, dini temsilciler ve diğer konuklar katıldı.

Oturumda konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın Avrupa-Atlantik vizyonuna sahip olduğunu ve bu yönde çalışmayı bırakmayacağını söyledi.

Osmani, geçen yıl Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da Sırp devleti tarafından gösterilen saldırganlığa kararlılıkla tepki verdiklerini dile getirirken, "Açıkça belirtelim, Sırbistan'ın Kosova'daki askeri varlığı, özgürlük ruhunun Kosova semalarını istila ettiği Haziran 1999'da kesin olarak sona erdi." dedi.

Oturumda Meclis Başkanı Konjufca ile Başbakan Kurti de bağımsızlığın önemiyle ilgili birer konuşma yaptı.

Öte yandan, Kosovalılar bağımsızlık gününde ülkenin meydanlarını doldurdu.

Kosova'nın bağımsızlık sembolü "Yeni doğan" (NEWBORN) anıtına da Kosova vatandaşlarının 1 Ocak'tan itibaren Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat hakkı elde etmesi nedeniyle Avrupa ülkelerinin sembolik yapıları çizildi.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.