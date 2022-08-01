Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı

Kosova yönetimi, Sırbistan'la arasında gerilime yol açan "Sırp topluluğun Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma" kararını ertelemek için kuzeydeki barikatların kaldırılmasını istiyor.

Kosova Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması, Kosova Cumhuriyeti kurumlarının kararlarının uygulanması ile Mitrovitsa'nın kuzeyindeki durum ve gelişmelere göre emniyet tedbirlerinin alınması konusundaki taahhütlerini, yasal yetkiler temelinde sürdürdükleri belirtildi.

Sahadaki AA muhabirinin aktardığına göre, barikatların kurulduğu yollardan an itibarıyla emniyet güçleri çekildi, insan yoğunluğu azaldı, yollardaki barikatlar da yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı.

Öte yandan emniyetin açıklamasında, barikatların tamamen kaldırılmaması durumunda gerilime yol açan kararın, bugün itibarıyla uygulanacağı bildirildi.

Hiçbir vatandaş ve yetkili yaralanmadı

Açıklamada ayrıca Mitrovitsa'nın kuzeyindeki yolların dün kapatılmasının ardından emniyet mensuplarına doğru dört kez silahla ateş edildiği, bir de patlama sesinin duyulduğu, ateşli silahla hiçbir vatandaş ve yetkilinin yaralanmadığı kaydedildi.

Kosova hükümeti, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı, 1 Eylül'e erteleme kararı almış, ancak bunun uygulanabilmesi için yollardaki engellerin 1 Ağustos itibarıyla kaldırılması gerektiğini duyurmuştu.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.