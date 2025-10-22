Haberler

Kosova'daki Okula Türk Askerinden Eğitim Desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Prizren'de bulunan Leke Dukagjini İlkokuluna teknolojik malzeme ve mefruşat desteği sağladı. Açılış törenine Türkiye'nin yetkilileri katıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Leke Dukagjini İlkokulunda bir sınıfa teknolojik malzeme ve mefruşat desteği sağladı.

Projenin tamamlanması vesilesiyle okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Fulya Aslan'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kosova'nın başarı ve sorunlarını Türkiye'nin başarıları ve sorunları olarak gördüklerini dile getiren Angılı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tecrübesinden bizim bildiğimiz böyle bir devletin inşası ancak güçlü ve başarılı yeni nesillerin yetiştirilmesinden yani eğitimden geçer." diye konuştu.

Albay Elitaş ise Türkiye ile Kosova arasında var olan dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde eğitim alanına gelecekte de katkı sunmayı sürdüreceklerini belirterek, "Eğitim toplumların geleceğidir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin daha modern ve donanımlı ortamda eğitim alabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Teknolojik malzeme ve mefruşat desteğimizin sizlere faydalı olmasını diliyoruz." dedi.

Okul müdürü Laura Kabashi ise Türk askerinin desteğiyle bir sınıfın yeni eğitim araçlarıyla donatıldığını vurgulayarak, bu desteğin öğrencilerin bilgi ve gelişim yolculuğuna katkı sağlayacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından davetliler projenin açılış kurdelesini kesti ve sınıfı gezdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Demet'in canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.