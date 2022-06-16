Kosova'da savaş gazileri, 'asgari ücrete yapılan artışta kendilerinin dahil edilmemesini' protesto etti
AA - Erkin Keçi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan görüntüler Kosova'nın başkenti Priştine'de, Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği önderliğinde toplanan yüzlerce savaş gazisi, kendilerinin 'asgari ücrete zam yapılan kategorinin dışında bırakılmaları' nedeniyle Kosova Meclisi ve Hükümet binası önünde...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan görüntüler Kosova'nın başkenti Priştine'de, Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği önderliğinde toplanan yüzlerce savaş gazisi, kendilerinin 'asgari ücrete zam yapılan kategorinin dışında bırakılmaları' nedeniyle Kosova Meclisi ve Hükümet binası önünde protesto düzenledi.
AA / Erkin Keçi - Güncel