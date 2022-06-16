Kosova'da savaş gazileri, 'asgari ücrete yapılan artışta kendilerinin dahil edilmemesini' protesto etti GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan görüntüler Kosova'nın başkenti Priştine'de, Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği önderliğinde toplanan yüzlerce savaş gazisi, kendilerinin 'asgari ücrete zam yapılan kategorinin dışında bırakılmaları' nedeniyle Kosova Meclisi ve Hükümet binası önünde... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan görüntüler Kosova'nın başkenti Priştine'de, Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği önderliğinde toplanan yüzlerce savaş gazisi, kendilerinin 'asgari ücrete zam yapılan kategorinin dışında bırakılmaları' nedeniyle Kosova Meclisi ve Hükümet binası önünde protesto düzenledi. AA / Erkin Keçi - Güncel Priştine Kosova Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kosova'da savaş gazileri, 'asgari ücrete yapılan artışta kendilerinin dahil edilmemesini' protesto etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.