Kosova'da Klasik Otomobil Festivali Coşkuyla Başladı

Kosova'da Klasik Otomobil Festivali Coşkuyla Başladı
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Prizren'de düzenlenen 20'nci 'Oldtimer' klasik otomobil festivali, 1929-1985 yılları arasında üretilen 80'den fazla klasik araca ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, tarihi araçlarla geçmişe yolculuk yapma fırsatı buldu.

- Kosova'da klasik otomobil festivaline büyük ilgi

PRİZREN - Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Oldtimer" klasik otomobil festivali bugün kapılarını ziyaretçilerine açarken, 1929 ile 1985 yılları arasında üretilen araçlar büyük ilgi gördü.

Kosova'da Prizren şehri, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Oldtimer" klasik otomobil festivaline ev sahipliği yaptı. Klasik araba tutkunlarına kapılarını bugün açan festivale, Avrupa ve Balkanların çeşitli ülkelerinden 80'den fazla klasik otomobil katıldı. Tarihi Şadırvan Meydanı'nda sergilenen otomobiller, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma imkanı sundu. Uluslararası nitelikte gerçekleştirilen festivalde, 1929 ile 1985 yılları arasında üretilen araçlar büyük ilgi görürken, ziyaretçiler araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Festivalde sergilenen araçlar arasında, Kosova asıllı ünlü Hollywood oyuncusu Bekim Fehmiu'ya ait otomobil ile Arnavutluk'un geçmişteki devlet liderlerine ait makam araçları da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS TABAK - Güncel
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