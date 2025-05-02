Kosova'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi

Kosova'nın Kaçanik kasabasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ekibince imha edildi.

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bölge halkı tarafından 26 Nisan'da Kaçanik'te bir nehrin yakınında bulundu.

250 kilogram ağırlığındaki bomba, Kosova polisi işbirliğinde KFOR bünyesinde görevli Avusturyalı askerlerce öğle saatlerinde imha edildi.

Kosova polisi de bir açıklama yaparak, vatandaşların güvenliği için olay yeri çevresinde 1000 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği kaydedildi.