Mehmetçik, Kosova'da iftar verdi

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Prizren'de iftar programı düzenleyerek bölgedeki farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türk askerlerini bir araya getirdi. Yaklaşık 250 Kosovalı, iftar programında akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra Kosova'daki çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kosova'da görevli Türk askerleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 250 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua edip orucunu açtı.

Türk Temsil Heyet Başkanlığından alınan bilgiye göre, geleneksel olarak ramazan ayında Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurulup pide dağıtılarak Kosova halkının yanında olmaya devam edilecek.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
