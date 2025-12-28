Haberler

Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti

Kosova'da erken genel seçimlerde oy verme işlemi başladı. 1.999.024 seçmen, 948 merkezde oy kullanırken, 1180 aday 120 sandalyeli meclis için yarışıyor. Seçimin resmi olmayan sonuçlarının gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Balkan ülkesi Kosova'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Kosovalı seçmenler, ülke genelindeki 948 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

1 milyon 999 bin 24 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde, 24 siyasi oluşumdan 1180 aday, Kosova'nın 120 sandalyeli meclisine girebilmek için yarışıyor.

Oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) Başkanı Kreshnik Radoniqi, oyunu kullandıktan sonra yerel basına yaptığı açıklamada, gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti ve seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu.

Öte yandan, Kosova'nın dış temsilciliklerinde oy verme işlemi dün gerçekleştirildi.

Anketler, Kosova'nın mevcut Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) seçimden birinci çıkacağına işaret ediyor.

Kurti'nin seçimdeki başlıca rakipleri arasında, Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Lumir Abdixhiku, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başbakan adayı Bedri Hamza ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Başbakan adayı Ramush Haradinaj yer alıyor.

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için ise Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 16 milletvekili adayıyla erken genel seçimde yarışıyor.

9 Şubat'ta düzenlenen genel seçimden de birinci çıkan Vetevendosje, hükümeti kurabilmek için gerekli meclis çoğunluğunu aylarca süren girişimlere rağmen elde edememişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, iki başbakan adayının sunduğu hükümetlerin güvenoyu alamaması ardından Meclisi feshederek erken genel seçim kararı almıştı.

Kosova'daki erken genel seçim, ülkenin gelecek yılki bütçesinin halen Meclisten geçememesi ve mart ayında yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla önem taşıyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
