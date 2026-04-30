Kosova'da erken genel seçimler 7 Haziran'da yapılacak

Kosova Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı görevini vekaleten yürüten Albulena Haxhiu, Meclis'in yeni cumhurbaşkanını seçemediği için feshedilmesi nedeniyle ülkede erken genel seçimlerin 7 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Haxhiu, düzenlediği basın toplantısında, anayasal sürelerin, Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun organizasyonel ihtiyaçlarının ve vatandaşların bu sürece mümkün olan en geniş katılımının sağlanmasının önemini dikkate alarak erken genel seçimlerin 7 Haziran'da yapılması yönünde karar aldığını bildirdi.

Sorumluluğun artık herkeste olduğunu belirten Haxhiu, "Kurumların düzenli, şeffaf ve güvenilir bir süreç organize etmesi, siyasi oluşumların vatandaşlara saygı çerçevesinde sorumlulukla yarışması ve vatandaşların da özgür oylarıyla ülkenin gelecekteki yönünü belirlemesi gerekiyor." dedi.

Siyasi parti temsilcileri de yaptıkları açıklamalarla erken genel seçimlerin 7 Haziran'da yapılması konusunda uzlaştıklarını bildirdi.

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te ise erken genel seçim yapılmış, Albin Kurti liderliğindeki yeni hükümet 11 Şubat'ta Meclis'ten güvenoyu almıştı.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, beş yıllık görev süresinin sona ermesiyle 4 Nisan'da cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Haxhiu'ya devretmişti.

Kosova Meclisi, ülkenin Anayasa Mahkemesi'nin belirlediği sürede yeni cumhurbaşkanını seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
