- Kosova'da Erdoğan'a destek afişleri asıldı

PRİZREN - Kosova'nın Prizren kentinde caddelerdeki ağaçlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Doğru zaman, doğru adam" yazılı afişler asıldı.

Kosova'nın başkenti Priştine ile Prizren kentinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı. Oy kullanma işlemleri devam ederken Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de caddelerdeki ağaçlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Doğru zaman, doğru adam" yazılı afişler asıldı.

Oy kullanma işlemleri bugün Türkiye saatiyle saat 10.00'da Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunda başladı.