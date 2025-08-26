Kosova'da Dimal Basha Meclis Başkanı Seçildi

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimin ardından yaklaşık 6 ay sonra meclis başkanlığına Dimal Basha seçildi.

Kosova Meclisinde düzenlenen oturumda, genel seçimden birinci çıkan Başbakan Albin Kurti'nin partisi Kendin Karar Al Hareketi'nden (Vetevendosje) Dimal Basha aday gösterildi.

Basha, 73 evet, 30 hayır ve 3 çekimser oy alarak yeni meclis başkanı seçildi.

Dimal Basha'nın meclis başkanlığına seçilmesi, Kendin Karar Al Hareketi'nin önerisinin meclisteki ikinci büyük parti olan Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) desteğini almasının ardından gerçekleşti.

Oylamanın ardından konuşan Basha, Meclisi demokrasilerin kalbi olarak tanımlayarak, tüm vatandaşların sesinin temsil edildiği yer olarak nitelendirdi.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçim sonrası meclis defalarca toplanmış ancak meclis başkanı seçilememişti.

Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına Albulena Haxhiu'yu önermiş ancak Haxhiu, başkan seçilebilmek için diğer siyasi partilerin desteğini alamamıştı.

Milletvekilleri, 15 Nisan ile 26 Temmuz ??arasında 54 kere toplansa da oturumlarda sonuç çıkmamıştı.

Dimal Basha kimdir?

Kosova'da 9 Şubat'ta Kendin Karar Al Hareketi milletvekili seçilen Basha, 12 Ekim 1979'da Priştine'de doğdu.

Yüksek öğrenimini New York'taki John Jay Ceza Adalet Koleji'nde tamamlayan Basha, New York'taki The New School Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Basha iki dönem milletvekilliği yaptı.