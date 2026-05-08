Haberler

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Priştine'de "Bilim Fuarı" düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Priştine'de öğrencilerin projelerini sergilediği bir 'Bilim Fuarı' etkinliği gerçekleştirdi. Fuarda çeşitli bilim dallarında 50'den fazla proje sergilendi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Kosova'nın başkenti Priştine'de "Bilim Fuarı" gerçekleştirdi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine ve Prizren şubelerinden öğrenciler, şehir merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen "Bilim Fuarı" kapsamında çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim fuarında biyoloji, kimya, fizik, matematik, robotik ve sanat alanlarında hazırlanan projelerin öğrencilerin çok yönlü gelişimini ortaya koyduğunu söyledi.

Toplamda 50'den fazla projenin yer aldığı fuarın öğrencilerin bilgi, beceri ve emeklerini yansıttığını dile getiren Aslan, "Bugün burada sadece bilimin ışığını paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın hayal gücüne, merakına ve üretkenliğine tanıklık ediyoruz. Bu fuar, öğrencilerimizin öğrenirken eğlendikleri, sorguladıkları ve bilginin gücünü keşfettikleri çok özel bir ortam sunmaktadır." diye konuştu.

Aslan, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak fuara, Priştine halkı yoğun ilgi gösterdi.

Faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 800 öğrenci eğitim görüyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Rahat durmuyor! Olay adam Mbappe yine yaptı yapacağını

Olay adamın tesise giriş şekline tepki yağıyor

ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı

Hesap vakti! ODTÜ'deki olayların öncesi ve sonrası
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı

Bir ilçenin utancı! Görüntü belediyenin skandal kararı sonrası çekildi
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok