Kosova'da AGİT çalışanına Sırbistan adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Kosova'da, Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çalışanı Jelena Dukanovic 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova'da, Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çalışanı Jelena Dukanovic 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AGİT çalışanı Dukanovic'in tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Temel Mahkemede yapıldı.

Kararı okuyan hakim Rrahman Beqiri, Dukanovic'in BIA ile işbirliği yaparak Kosova'nın güvenliği ve kurumlarıyla ilgili hassas bilgileri iletmekten suçlu bulunduğunu belirtti.

Beqiri, Dukanovic'in casusluk yapmaktan suçlu bulunduğunu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Tarafların karara 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da ulusal güvenlik ve anayasal düzeni doğrudan tehdit eden casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi konusunda hiç olmadığı kadar kararlı olduklarını vurguladı.

Sveçla, Dukanovic'in Kosova kurumlarının iç ve hassas belgelerini çıkarıp Sırbistan'daki çeşitli aktörlere dağıttığını kaydetti.

Bu arada Dukanovic, Kosova makamlarınca aylarca süren soruşturmanın ardından 28 Şubat 2025'te ülkenin kuzeyindeki Mitroviça şehrinde gözaltına alınmıştı.

AGİT'in Kosova Misyonu, süreci yakından takip ettiklerini ve ilgili makamlarla işbirliği yapmaya kararlı olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
