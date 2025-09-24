Kosova'da Afrim Bunjaku için Anma Töreni Düzenlendi

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te düzenlenen Banjska saldırısı sırasında silahlı Sırp grubun ateş açması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için anma töreni düzenlendi.

Başkent Priştine'de düzenlenen törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Meclis Başkanı Dimal Basha'nın yanı sıra bakanlar, ülkede görevli büyükelçiler ve Bunjaku'nun ailesi ile meslektaşları katıldı.

Kosova Başbakanı Kurti, törende yaptığı konuşmada, Bunjaku'nun Kosova'nın "özgürlük şehidi" olduğunu ve saldırının Sırbistan tarafından organize edilen, eğitilen, yönlendirilen ve finanse edilen bir paramiliter grup tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Meclis Başkanı Basha da Bunjaku'nun fedakarlığıyla Kosova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün bir kanıtı ve güvencesi haline geldiğini kaydetti.

Başbakan Kurti, Bunjaku'yu mezarı başında da andı.

Kurti, burada yaptığı açıklamada, suçluları derhal teslim etmediği sürece uluslararası aktörlere Sırbistan'ı "normal bir devlet" olarak görmemeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, Kosovalı Sırplar da olayda öldürülen 3 saldırganı törenle andı.

Banjska saldırısı

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te yaşanan gerginlikler, 24 Eylül 2023 sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle zirveye ulaşmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ve 3 saldırganın ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saldırı sırasında Kosova polisince yakalanan Kosovalı Sırplar Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic'in yargılanması sürüyor.

Interpol, Aralık 2023'te Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 45 şüphelinin Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyeleri Kosova'dan ayırıp doğrudan Sırbistan ile birleştirmeye çalıştıkları öne sürülüyor.