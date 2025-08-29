Kosova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Kosova'nın başkenti Priştine'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Fidan Brina Jılta, Kosova Meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, Türk ve yerel kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Angılı, konuşmasında, barışın önemine değinerek, Türk diplomasisinin sloganının "Yurtta sulh, dünyada sulh" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bağımsız, demokratik ve egemen bir Kosova'nın Balkanlar'da uzun vadeli istikrar için tehdit değil, tam tersine güvence olduğuna inandığını vurgulayan Angılı, "Türkiye, Kosova'nın güçlü bir devlet inşasında her zaman destekçisi olacaktır. Bağımsızlık savaşımız ve devlet kurma sürecimiz, Kosova'ya bu açıdan yardım etme çabalarımıza rehberlik edecektir." dedi.