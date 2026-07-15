Haberler

Kosova'da 11 salmonella vakası tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Üniversite Klinik Merkezi'ne son 3 günde gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvuran 30 hastadan 11'inde salmonella bakterisi bulundu. Yetkililer, özellikle sıcak havalarda fast food tüketiminden kaçınılması uyarısı yaptı.

Kosova Üniversite Klinik Merkezi (QKUK) bünyesindeki Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, son 3 günde gıda kaynaklı olduğu değerlendirilen zehirlenme vakaları nedeniyle başvuran hastalardan 11'inde salmonella bakterisinin tespit edildiğini açıkladı.

QKUK tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 3 günde yaklaşık 30 kişinin acil tıbbi yardım almak üzere Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine başvurduğu belirtildi.

Ayrıntılı laboratuvar analizleri sonucunda 11 vakada salmonella enteritidis bakterisinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, hastanede tedavi gören tüm hastaların gerekli tedaviyi aldığı ve iyileşme sürecinde oldukları ifade edildi.

Açıklamada, aynı dönemde Hani i Elezit Belediyesinde benzer belirtiler gösteren 5 hastanın daha kliniğe kabul edildiği, hastaların beyanlarına göre aynı noktada yemek yiyen ve zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen kişi sayısının daha fazla olabileceği kaydedildi.

Sağlık ekiplerinin hastaların durumunu yakından takip ettiği ve enfeksiyonun kesin kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşlara özellikle sıcak havalarda bakterilerin hızla çoğalması nedeniyle "fast food" türü gıdaların tüketiminden kaçınmaları tavsiye edilirken, yemek tüketiminin ardından kusma, ishal, yüksek ateş veya şiddetli karın ağrısı gibi belirtiler görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı

Vermemek için direndi, adeta bir servet çıktı! Koruma yöntemi şaşırttı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu

"Darbe geleneği tarihin çöplüğüne atıldı"