Köşk'te Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan otomobilde ağır yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
C.A. idaresindeki 34 JV 9041 plakalı otomobil, Soğukkuyu Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.