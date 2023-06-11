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Köşk'te otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Köşk'te otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Köşk ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Erol D. idaresindeki 38 FK 240 plakalı yolcu otobüsü, ilçe merkezindeki kavşakta Amar Şubat'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel

Aydın Güncel Haberler

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