Köşk'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin bir kamyonetle çarpışması sonucu Barış Sarı hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği yer güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İ.Ç. idaresindeki 09 FJ 102 plakalı kamyonet, Ovaköy Mahallesi yakınlarında Barış Sarı'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sarı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Barış Sarı'ya kamyonetin çarpması ve Sarı'nın sürüklenmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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