Aydın'da fırtına çatıyı uçurdu; 2 ev zarar gördü

Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan fırtına, inşaat halindeki bir evin çatısını uçurdu ve çevresindeki başka bir evin çatısına ve güneş enerjisi sistemine zarar verdi. Olay sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin çatısı uçtu. Savrulan çatı parçaları, yakındaki bir evin çatısı ile güneş enerjisi sistemine zarar verdi.

Olay, Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde etkili olan fırtına, inşaat halindeki evin çatısını yerinden söktü. Savrulan çatı, başka bir evin çatısına çarpıp hasara yol açtı. Ayrıca evin çatısındaki güneş enerjisi sistemi de zarar gördü.

Fırtına nedeniyle inşaat halindeki evin duvarlarında da hasar oluştu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
