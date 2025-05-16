Kösedağ Baharda Yeniden Beyaza Büründü

Kösedağ Baharda Yeniden Beyaza Büründü
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan 3 bin 433 metre yüksekliğindeki Kösedağ, bahar aylarında etkili olan sağanaklarla yeniden karla kaplandı. Bu durum dağın zirvesinde olağanüstü bir manzara oluşturdu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ'ın zirvesi baharda beyaza büründü.

Kentte günlerdir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Eleşkirt'te bulunan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, mayıs ayının ortalarında yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Dağın zirvesinin baharda karla kaplanması güzel manzara oluşturdu.???????

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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