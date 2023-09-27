Koruma altındaki vaşaklar böyle görüntülendi

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda yaşamını sürdüren vaşakların görüntülerini paylaştı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında, vaşakların yavrularıyla birlikte korunan alanlarda özgürce dolaştığı belirtilerek, "Doğada her canlı, büyük bir resmin renkli fırça darbeleri gibi, bu dünyanın güzelliklerini paylaşıyor. Bu güzel vaşak ailesi de ülkemizin nadide milli parkında huzurla yaşamaya devam ediyor. Milli Parklar yaban hayatımızın korunması için mücadeleye devam ediyor" denildi.