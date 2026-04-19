Kemaliye'de benekli semender görüldü

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender görüntülendi.

Kemaliye'de doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan vatandaşlar, nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için koruma altında bulunan 'benekli semenderler' gördü. Vatandaşlar, semenderi, kamerayla kayıt altına alındı.

