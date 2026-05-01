Koruma altındaki Muş lalesi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Muş'ta doğal yetişen endemik türlerden Muş laleleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015'te "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.

Havanın ısınmasıyla çiçek açan lalelerle bezenen ova, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 60 akademisyen, Muş Ovası'nı gezerek koruma altındaki laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Muş'a gelen Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Baki, kentin doğal güzelliklerini daha yakından görme imkanı bulduklarını söyledi.

Muş'un güzelliklerini hep merak ettiklerini belirten Baki, "Endemik lale tarlası gerçekten çok etkileyici. Bu lalelerin tamamen doğal ortamda yetişmesi oldukça şaşırtıcı ve değerli bir durum. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Muş'un güzelliklerini keşfettikçe ülkemiz adına da mutluluk duyuyoruz." dedi.

Tuğba Öztürk de bölgede yetişen endemik laleleri görmenin kendilerini cezbettiğini dile getirerek, "Doğal ortamda böylesine özel bitkilerin varlığını görmek gerçekten etkileyici. Muş'a geldiğimizde temiz ve ferah bir hava aldığımızı da hissettik. Bizim için gayet güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.