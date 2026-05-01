Koruma altındaki Muş lalesi güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Koruma altındaki Muş lalesi güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Muş'ta doğal yetişen endemik türlerden Muş laleleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Muş'ta doğal yetişen endemik türlerden Muş laleleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015'te "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.

Havanın ısınmasıyla çiçek açan lalelerle bezenen ova, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 60 akademisyen, Muş Ovası'nı gezerek koruma altındaki laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Muş'a gelen Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Baki, kentin doğal güzelliklerini daha yakından görme imkanı bulduklarını söyledi.

Muş'un güzelliklerini hep merak ettiklerini belirten Baki, "Endemik lale tarlası gerçekten çok etkileyici. Bu lalelerin tamamen doğal ortamda yetişmesi oldukça şaşırtıcı ve değerli bir durum. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Muş'un güzelliklerini keşfettikçe ülkemiz adına da mutluluk duyuyoruz." dedi.

Tuğba Öztürk de bölgede yetişen endemik laleleri görmenin kendilerini cezbettiğini dile getirerek, "Doğal ortamda böylesine özel bitkilerin varlığını görmek gerçekten etkileyici. Muş'a geldiğimizde temiz ve ferah bir hava aldığımızı da hissettik. Bizim için gayet güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı