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Koruma altında olan dağ keçileri havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Adem Küçükkaya - Güncel
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Koruma altında olan dağ keçileri havadan görüntülendi Erzincan'da dağ keçileri dron ile havadan görüntülendi.

ERZİNCAN (İHA) - Koruma altında olan dağ keçileri havadan görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da dağ keçileri dron ile havadan görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan'da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köylere yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.

Dağ keçileri, yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.

Bir vatandaşın dron ile havadan çekim yaptığı sırada ise dağ keçisi sürüsü kadraja yansıdı. Dronu yırtıcı kuş olarak kendilerine tehdit gören dağ keçileri koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Zaman zaman da duraksayıp drona bakan dağ keçileri izleyenleri tebessüm ettirdi.

Koruma altında olan dağ keçileri havadan görüntülendi

Koruma altında olan dağ keçileri havadan görüntülendi

Koruma altında olan dağ keçileri havadan görüntülendi

Koruma altında olan dağ keçileri havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Güncel

Erzincan, Güncel, Haberler

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