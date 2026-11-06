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Korsika'da fırtına ve sel nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kurtarıldı

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Korsika'da gece boyunca etkili olan fırtına ve sel nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Bonifacio-Porto-Vecchio arasındaki RT 10 yolunda sel sularına kapılan araçta 2 cesede ulaşılırken, araçtan sağ kurtulan üçüncü kişi helikopterle Porto-Vecchio'daki sağlık merkezine sevk edildi.

Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika Adası'nda etkili olan fırtına ve sel nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'un açıklamasına göre, yağmur, fırtına ve sel riski nedeniyle Korsika Adası'nın güney vilayetinde turuncu, kuzey vilayetinde sarı alarm verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Korsika Adası'nda gece boyunca yoğun yağış, fırtına ve sel etkili oldu.

Corse-du-Sud Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bonifacio ve Porto-Vecchio kentleri arasındaki RT 10 yolu üzerinde sel sularına kapılan bir araba sürüklendi.

İtfaiye ekipleri, saat 01.00'de arabada 2 cesede ulaşırken, araçtan sağ çıkmayı başaran üçüncü kişi helikopterle Porto-Vecchio'da sağlık merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA
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