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Selçuksports'un Sahibi Selçuk Yılmaz Tutuklandı

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Selçuksports adlı siteden korsan maç yayını yaptığı belirtilen Selçuk Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tutuklandı. Denizli'de gözaltına alınan Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İSTANBUL) - Korsan maç yayını yaptığı belirtilen Selçuksports'un sahibi Selçuk Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.

Korsan maç yayını yaptığı belirtilen Selçuksports'un sahibi Selçuk Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT koordinasyonuyla yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, Selçuksports adlı sitede Süper Lig maçlarının kaçak yayınlandığı ve siteye girildiğinde yasa dışı bahis sitelerine teşvik eden paylaşımların bulunduğu ifade edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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