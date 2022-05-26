Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı - Haberler

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 139 bin 482 testten 1310'u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1289 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 711 bin 493 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.