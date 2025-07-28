Korkuteli'nde Yangın: Bir Ev Kül Oldu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, evde kimsenin olmadığı bir sırada başladı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Korkuteli'ne bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde Hüseyin Büyük'e ait evde sabah saatlerinde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel