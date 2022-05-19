Korkut'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Korkut'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Korkut'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Muş'un Korkut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Muş'un Korkut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Korkut Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Gündoğdu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, Belediye Başkanı Sami Pekbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Laloğlu, atletizm yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Törene, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Korkut, Güncel, Haberler

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