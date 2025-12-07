Haberler

Silah kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Ali Kablan'ın cenazesi defnedildi

Silah kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Ali Kablan'ın cenazesi defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Üsteğmen Ali Kablan, memleketi Çorum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve birçok protokol üyesi katıldı.

Muş'ta bakımını yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası Üsteğmen Kablan için Akşemseddin Camisi'nde tören düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tören öncesinde Kablan'ın eşi Elif Kablan, babası Ömer Kablan, annesi Sultan Kablan'a taziye dileklerini iletti. Kablan'ın 4 yaşındaki kızı "Asya" da annesiyle cenazeye katıldı.

Akşemseddin Camisi'nde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üsteğmen Kablan'ın cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Kablan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kablan, dün makam odasında bakımını yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.