Korkusuz at ailesini yangından kurtardı o anlar kamerada
Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Kaliforniya'da çıkan orman yangınında bir at alevlerin arasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına daldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınında safkan türü olduğu belirtilen at, yangının ortasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına girdi. Ailesine kısa sürede ulaşan at, onlarla birlikte tekrar dumansız bölgeye geri döndü.
ÇIKAN YANGINDA HAYVANLARDA ETKİLENDİ
Dönümlük alanda mahsur kalan at, çiftçilerin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir atın, yangının ortasında kalan ailesinin yanına koştuğu görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.