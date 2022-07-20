Korkusuz at ailesini yangından kurtardı o anlar kamerada

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınında safkan türü olduğu belirtilen at, yangının ortasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına girdi. Ailesine kısa sürede ulaşan at, onlarla birlikte tekrar dumansız bölgeye geri döndü.

ÇIKAN YANGINDA HAYVANLARDA ETKİLENDİ

Dönümlük alanda mahsur kalan at, çiftçilerin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir atın, yangının ortasında kalan ailesinin yanına koştuğu görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

İşte o anlar;