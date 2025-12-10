Adana'da bacağı demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir çocuğun bacağı demir korkuluğa saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuğun bacağı, üzerine çıktığı kapının demir korkuluğuna saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası çıkarıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel