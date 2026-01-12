Haberler

Korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı; kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARABÜK'te otomobilin korkuluğa çarparak askıda kaldığı ve sürücüsünün koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARABÜK'te otomobilin korkuluğa çarparak askıda kaldığı ve sürücüsünün koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği, plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluk kırıldı, otomobil ise askıda kaldı. Kazanın ardından sürücü, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti