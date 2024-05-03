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Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'a veda ziyaretinde bulundu

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Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt, ilçedeki görevinden ayrılmadan önce Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'a veda ziyaretinde bulundu. Kozan, Kaymakam Öğüt'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve başarılar diledi.

Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'a veda ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 2 yıldır ilçede görev yapan ve Bakanlık merkez stajına katılmak üzere ilçedeki görevinden ayrılacak olan Öğüt, veda ziyaretleri kapsamında Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ı makamında ziyaret etti.

Kozan, Kaymakam Öğüt'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki hayatında başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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