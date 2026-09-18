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Korgun'da İlköğretim Haftası kutlandı

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Korgun ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Korgun ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu'nda düzenlenen programda Kaymakam Hasan Budak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Budak, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Programa Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Orhan Gazi Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ergül Karadana, İl Genel Meclis üyeleri Abdullah Akkuş ve Mustafa Öztürk ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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